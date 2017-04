Suécia/Atentado

Um procurador do Ministério Público sueco avançou hoje que uma pessoa "foi formalmente identificada" como suspeita "homicídios de natureza terrorista" com um camião que atropelou uma multidão no centro da cidade de Estocolmo, matando quatro pessoas e ferindo 15.

O procurador Hans Ihrman disse hoje que o suspeito deverá ser presente a tribunal até o início da tarde de terça-feira ou então ser libertado.

O porta-voz da polícia de Estocolmo, Lars Byström, também já tinha informado, em declarações à televisão pública "SVT", que tinha sido detida uma pessoa e que as investigações apontam para que seja o condutor do camião, autor do atentado.