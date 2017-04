Actualidade

A performance na esfera pública e o movimento futurista do início do século XX vão ser tema de uma conferência internacional, motivo de espetáculos e da publicação de um livro, a publicar em Lisboa, na segunda-feira.

O programa intitulado "P! Performance na Esfera Pública" acontece ao longo da próxima semana, até sexta-feira, no âmbito dos 100 anos da conferência futurista de Almada Negreiros, e irá debater, na Fundação Calouste Gulbenkian,, em Lisboa, a construção, recriação e participação da performance de arte na esfera pública.

Iniciativa da Associação Per Form Ativa, com coordenação de Ana Pais, que partilha a curadoria com Pedro Rocha e Levina Valentim, a conferência reunirá participantes portugueses e estrangeiros, e vai acolher a apresentação do livro "Performance na Esfera Pública", na segunda-feira, às 18:30.