Actualidade

O violinista português Emanuel Salvador destaca o "grande interesse" do público chinês pela música clássica ocidental, no termo de uma digressão que fez pela China, com o seu quarteto de cordas, Baltic Neopolis, e que terminou esta semana.

"Em Jilin, tocámos para 1.400 pessoas, o que não é muito normal, porque o quarteto normalmente toca apenas para 400 ou 500 pessoas", descreve o músico à agência Lusa, sobre o "interesse" chinês pela sua música.

Nascido em 1981, Emanuel Salvador vive atualmente na Polónia e faz parte do quarteto Baltic Neopolis.