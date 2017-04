Actualidade

O presidente do Fórum do Património 2017, Vitor Cóias, movimento que reúne organizações não-governamentais, defende a criação de uma "estratégia alternativa" para a salvaguarda do património, combater a massificação do turismo e a pressão imobiliária.

"Queremos falar a uma só voz para defender o património cultural construído. Agora há uma dinâmica tremenda no setor do imobiliário no país, e uma pressão enorme nas zonas históricas, sobretudo de Lisboa e do Porto", segundo o responsável, contactado pela agência Lusa.

O Fórum do Património decorre na segunda-feira, na Sociedade de Geografia de Lisboa, para debater os problemas do património construído, com a participação de cerca de meia centena de organizações não-governamentais (ONG) ligadas ao setor.