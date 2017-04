Actualidade

O Brasil lamentou a decisão da Venezuela de impedir o governador do Estado de Miranda, Henrique Capriles, do direito de exercer funções públicas por um período de 15 anos, segundo um comunicado o Ministério das Relações Exteriores do Brasil.

Na nota, divulgada na noite de sexta-feira, o Governo brasileiro diz que se trata "de mais uma grave violação pelas autoridades venezuelanas das garantias e liberdades fundamentais".

"O Governo brasileiro reitera o chamado [convocatória] dos Estados membros do Mercosul [Mercado Comum do Sul, do qual a Venezuela faz parte e está suspensa] para que seja restaurada a plena vigência das instituições democráticas na Venezuela", lê-se no comunicado.