Autárquicas

O PSD aprovou por unanimidade e aclamação a recandidatura do atual presidente da câmara de Braga, Ricardo Rio, às eleições autárquicas de 01 de outubro, afirmou à Lusa o candidato.

O autarca explicou que em planetário de militantes, realizado na sexta-feira à noite, o PSD de Braga aprovou a sua recandidatura, novamente coligado com o CDS-PP/PPM e com o mesmo nome com que concorreu em 2009 e 2013, "Juntos Por Braga".

Com 44 anos de idade e licenciado em Economia, Ricardo Rio definiu como prioridades para um segundo mandato, caso seja reeleito, dar continuidade às políticas que pôs em prática, apontando como "áreas nucleares" a componente cultural, dinamização económica, mobilidade, reabilitação urbana e conservação do património.