Actualidade

O fotógrafo João Pina venceu o prémio Estação Imagem 2017 Viana do Castelo com o trabalho "Rio de Janeiro - Preço pelos eventos desportivos", anunciou hoje a organização, que atribuiu a distinção de fotografia do ano a Felipe Carnotto.

O prémio Noroeste Peninsular, dedicado este ano aos Caminhos de Santiago, foi para Xoán A. Soler, pelo trabalho "A Emoción da Chegada", enquanto na categoria Notícias foi distinguido o fotógrafo Tiago Miranda pelo trabalho "Mama Sumae", sobre a força militar de Comandos, tendo José Carlos Carvalho recebido uma menção honrosa por "A Campanha dos Afetos", com enfoque na campanha presidencial de Marcelo Rebelo de Sousa.

No desporto, o fotógrafo Octávio Passos foi galardoado pelo trabalho "Corrida de cavalos é uma roleta animada", realizado no Marco de Canavezes.