A agência de notação financeira Moody's reconhece melhorias na situação macroeconómica em Angola, mas alerta para a "pressão" do aumento das despesas públicas devido às eleições gerais deste ano.

A informação consta de uma nota da agência, emitida na sexta-feira, confirmando o 'rating' da dívida pública de Angola com nota B1 e perspetiva de evolução negativa, em que alude ainda ao cenário político, com eleições previstas para agosto, às quais já não concorre José Eduardo dos Santos, chefe de Estado desde 1979.

"Há riscos de que as pressões sobre as despesas aumentarão no ano das eleições", escreve a agência de notação financeira.