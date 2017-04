Actualidade

Milhares de pessoas estão hoje a manifestar-se em frente à sede do Governo sérvio em protesto contra a eleição do primeiro-ministro, Aleksandar Vucic, como o novo Presidente do país.

O protesto de hoje é o sexto consecutivo contra o triunfo de Vucic nas eleições Presidenciais, que ocorreram no passado domingo.

Aos manifestantes juntaram-se a centenas de polícias e soldados, que estavam a realizar uma manifestação separada a reivindicar melhores salários.