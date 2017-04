Actualidade

O defesa central brasileiro Luisão renovou contrato com o Benfica por um ano, até junho de 2018, anunciou hoje o clube tricampeão português de futebol.

O capitão 'encarnado', de 36 anos, chegou à Luz em 2003 e é o quarto jogador com mais partidas na história do Benfica, com 507 jogos, um número apenas suplantado por Nené (575), Veloso (538) e Coluna (525).

A cumprir a sua 14.ª temporada no clube de Lisboa, o internacional brasileiro marcou 45 golos com a camisola do Benfica, sagrou-se cinco vezes campeão nacional, conquistou a Taça de Portugal em duas ocasiões, a Taça da Liga em sete e a Supertaça em três.