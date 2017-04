Actualidade

O Presidente da República afirmou hoje querer iniciar "simbolicamente" a visita de Estado a Cabo Verde com uma condecoração ainda em Lisboa ao músico cabo-verdiano Tito Paris, para sublinhar a importância da cultura.

Marcelo Rebelo de Sousa viaja para Cabo Verde dentro de poucas horas, país ao qual realiza uma visita de Estado de três dias, mas "quis que [a viagem] começasse mais cedo com esta condecoração".

"Será a única personalidade cabo-verdiana condecorada a propósito desta visita de Estado para mostrar que mais do que a política, mais do que os negócios, mais do que que a economia, mais do que as finanças, é a cultura o que importa", destacou o chefe de Estado português.