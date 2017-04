Actualidade

(CORREÇÃO) Calarasi, Roménia, 08 abr (Lusa) - Portugal iniciou hoje a fase qualificação para o Europeu de fustal de 2018 com uma vitória sobre a Letónia, por 2-1, em jogo do Grupo D, que se disputa em Calarasi, na Roménia.

No Pavilhão Polivalente de Calarasi, a Letónia inaugurou o marcador, por Jerofejevs, aos 15 minutos, mas Portugal, que procura a nona presença no Europeu, deu a volta na segunda parte, com dois golos de Bruno Coelho, aos 30 e 31 minutos.

Portugal lidera para já o Grupo D, com três pontos, quando falta disputar o Roménia Finlândia para que se complete a primeira jornada. No dominfo, a seleção lusa defronta a congénere finlandesa e na terça-feira enfrenta a equipa anfitriã. (Corrige primeiro parágrafo: inclui resultado do jogo).