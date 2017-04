Actualidade

Há um ano e meio que João Pina, vencedor do Prémio Estação Imagem 2017, não tem "base", pelo que tem andado a fotografar pela América do Sul em busca de quem o publique e lhe dê guarida.

Venceu hoje, em Viana do Castelo, o galardão principal destes prémios de fotojornalismo com um trabalho em que tentou equilibrar o retrato da violência em torno dos grandes eventos desportivos no Rio de Janeiro, Brasil, com a preocupação de não banalizar imagens de brutalidade.

"É uma pergunta que me faço todos os dias e para a qual não tenho uma resposta concreta: como é que não se banaliza a violência? Continuo a achar que é necessário mostrar às pessoas fotos muito fortes - e às vezes brutais - contextualizando-as com outras que ajudem a que não fujam com o seu olhar para outro lado", disse à Lusa, momentos depois de receber o prémio pela reportagem "Rio de Janeiro - O Custo Humano dos Grandes Eventos Desportivos".