Rui Cartaxo vai assumir a presidência do Conselho de Administração ('chairman') do Novo Banco, no âmbito da alteração dos estatutos da instituição financeira, e António Ramalho mantém-se presidente executivo, anunciou hoje a instituição.

Em comunicado, o Novo Banco informou que, na sequência da deliberação do seu único acionista Fundo de Resolução, foram alterados os estatutos do banco.

"Nesta alteração de estatutos agora aprovada e proposta pelo Novo Banco a 21 de dezembro de 2016, destaca-se, na linha das melhores praticas de 'governance', a alteração da estrutura de administração e fiscalização do Novo Banco que passa a ser composta por um Conselho de Administração - compreendendo agora um 'chairman', função que será assumida por Rui Cartaxo", refere a instituição financeira.