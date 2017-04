Actualidade

Paços de Ferreira, Porto, 08 abr Lusa - O Paços de Ferreira e o Arouca empataram hoje 1-1, em encontro da 28.ª jornada da I Liga de futebol, disputado em Paços de Ferreira.

A equipa pacense adiantou-se no marcador logo aos seis minutos, através de Ricardo Valente, mas não conseguiu segurar a vantagem, tendo o Arouca respondido aos 65, com um golo de André Santos.

Com este empate, as duas equipas mantêm-se juntas na pauta classificativa, com os pacenses a serem 13.ºs e os arouquenses 14.ºs, ambos com 28 pontos.