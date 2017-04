Actualidade

O FBI está a rever milhares de informações e pistas relativas a terrorismo dos últimos três anos para se certificar de que foram devidamente investigadas, revelou hoje a agência de notícias Associated Press (AP).

Esta iniciativa da polícia federal dos Estados Unidos da América surge depois de ataques numa discoteca e no aeroporto de Orlando, Florida, e nas ruas de Nova Iorque feitos por pessoas que já tinham estado no radar no FBI, mas em relação às quais nunca foram aplicadas medidas preventivas.

A auditoria interna começou este ano e está a ser conduzida pelos escritórios do FBI em todo o país. Um alto funcionário federal norte-americano descreveu-a como um esforço de "errar do lado da cautela".