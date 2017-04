Actualidade

A coordenadora nacional do Bloco de Esquerda (BE), Catarina Martins, defendeu hoje a nacionalização do Novo Banco, e afirmou que a entrega do banco ao fundo norte-americano Lone Star constitui "um erro" que terá "custos avultados".

"O Bloco de Esquerda considera que esta entrega do Novo Banco (NB) ao fundo Lone Star é um erro, que terá custos muitos avultados no futuro, e portanto o BE não concorda nem viabilizará esta medida", disse Catarina Martins, à margem da apresentação do candidato do partido à Câmara Municipal de Sintra, na Biblioteca Ruy Belo, em Queluz, nos arredores de Lisboa.

"Mantemos o que sempre dissemos: para entregar o NB à Lone Star, perdendo o dinheiro que lá foi posto, e ainda por cima, ficando com a hipótese de perdas futuras, é algo que o BE nunca viabilizará", explicou Catarina Martins.