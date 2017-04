Actualidade

O ex-primeiro-ministro de Cabo Verde José Maria Neves disse que a fundação com o seu nome, que hoje foi lançada na cidade da Praia, será uma "voz ativa", mas não de oposição ao atual Governo, do Movimento para a Democracia (MpD).

O ex-governante do Partido Africano para a Independência de Cabo Verde (PAICV), que falava aos jornalistas no âmbito do lançamento da Fundação José Maria Neves para a Governança, afastou ainda qualquer ligação entre a criação da instituição e a preparação de uma eventual candidatura presidencial em 2021.

"Vamos acompanhar [a governação], vamos publicar indicadores, vamos fazer debates, mas não na perspetiva de se opor ao Governo, mas de dar elementos e instrumentos para os cidadãos, a sociedade civil e o próprio governo", disse.