O internacional português Pepe, do Real Madrid, fraturou hoje duas costelas durante o empate entre os 'merengues' e o Atlético de Madrid (1-1), da 31.ª jornada da liga espanhola de futebol.

A lesão ocorreu perto da hora de jogo, na sequência de um choque com o colega de equipa Toni Kroos, depois do defesa ter marcado o primeiro golo do jogo aos 52 minutos, tendo partido "as sétima e oitava costelas do lado esquerdo", informou o Real Madrid em comunicado.

O clube não apontou a duração do tempo de paragem, embora seja certo que o atleta falhe o encontro de quarta-feira, da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, frente ao Bayern, em Munique.