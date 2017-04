Actualidade

O Governo está a acompanhar a situação dos cerca de mil estudantes portugueses que foram expulsos de uma unidade hoteleira em Benalmádena, sul de Espanha, revelou hoje à Lusa o Secretário de Estado das Comunidades, José Luís Carneiro.

"Os nossos serviços consulares já dialogaram com as autoridades [espanholas] e encontram-se a acompanhar a situação", disse José Luís Carneiro, acrescentando que, de acordo com a informação de que dispõe, os estudantes "encontram-se bem".

Cerca de mil estudantes portugueses do ensino secundário foram expulsos de uma unidade hoteleira em Benalmádena, sul de Espanha, por desacatos e mau comportamento, disse à Lusa, hoje à tarde, fonte da Direção Nacional da PSP.