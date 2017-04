Actualidade

O hotel onde estava alojado um grupo de 800 estudantes portugueses do ensino secundário confirmou hoje que expulsou os jovens por danos e vandalismo verificados nos últimos dias.

"Sim, destruíram muitas coisas, temos muito prejuízo, mas só vamos falar sobre isso na segunda-feira", disse fonte do hotel Pueblo Camino Real, em Torremolinos, que remeteu mais explicações para uma conferência de imprensa a realizar na segunda-feira.

Os estudantes portugueses do ensino secundários estavam no hotel durante uma viagem de finalistas e terão causado danos de milhares de euros, segundo as autoridades espanholas.