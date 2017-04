Actualidade

O líder do PSD, Pedro Passos Coelho, afirmou hoje haver uma "intolerância" por parte de quem governa, que reage de forma "violenta" a ideias diferentes, tem "apetite por controlar tudo" e quer impor "uma retórica única".

"Há uma intolerância hoje, em quem governa, que nós nunca tivemos felizmente no passado", afirmou Passos Coelho, durante a apresentação do candidato do PSD à Câmara de Sabrosa, António Araújo.

Para o presidente social-democrata, as eleições autárquicas são importantes porque se vive "um tempo em que, quem está no poder, quem governa o país, a maioria que suporta o Governo, sente-se muito autossuficiente".