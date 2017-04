Actualidade

A Polícia da Guiné-Bissau usou hoje granadas de gás lacrimogéneo para dispersar uma vigília de um grupo de cidadãos inconformados com a crise política no país e que estavam a protestar no centro de Bissau.

Lesmes Monteiro, porta-voz do Movimento de Cidadãos Conscientes e Inconformados (MCCI) com a crise política, disse à Lusa que a polícia exigiu que acabassem com a vigília que tinha sido iniciada 30 minutos antes, o que os manifestantes recusaram.

"Começaram a empurrar-nos e logo de seguida dispararam granadas de gás lacrimogéneo", afirmou ainda Monteiro, um conhecido cantor de intervenção social e política da Guiné-Bissau e um dos líderes do MCCI.