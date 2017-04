Actualidade

A oposição venezuelana denunciou no sábado que o edifício onde funciona a sede de campanha do ex-candidato presidencial Henrique Capriles foi atacado com bombas de gás lacrimogéneo e tiros de borracha, quando o opositor se encontrava no interior.

O ataque terá provocado, segundo a equipa de trabalho do líder opositor, um incêndio que obrigou à intervenção dos bombeiros.

"Urgente! Fomos atacados com bombas dentro do edifício. Neste momento os bombeiros atuam", denunciou Capriles Radonski na sua conta no Twitter.