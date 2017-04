Actualidade

O primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, elogiou hoje o compromisso do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com a paz e a segurança global, após contactos telefónicos sobre a Síria e a Coreia do Norte.

"Transmiti ao Presidente Trump o meu reconhecimento por mostrar um compromisso forte com os aliados da América e com a paz e a segurança em todo o mundo", explicou Abe à imprensa, após uma conversa telefónica de 45 minutos com o líder norte-americano.

No seu segundo contacto telefónico em quatro dias, os dois líderes falaram sobre os repetidos lançamentos de mísseis da Coreia do Norte e acordaram que é importante trabalhar com Seul para enfrentar esta situação, revelou o primeiro-ministro japonês à cadeia pública NHK.