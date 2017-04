PR/Cabo Verde

O Presidente da República inicia hoje uma visita de Estado de três dias a Cabo Verde, com passagens pelas ilhas do Fogo, Santiago e São Vicente, seguindo depois para o Senegal, onde estará também em visita de Estado.

Cabo Verde é o terceiro país lusófono que Marcelo Rebelo de Sousa visita em onze meses na chefia do Estado, depois de Moçambique e do Brasil, seguindo a tradição da diplomacia portuguesa de privilegiar as relações com os países de língua portuguesa.

O Presidente da República chegou na noite de sábado à cidade da Praia, mas a visita de Estado só tem início hoje de manhã, na ilha do Fogo, depois de uma breve passagem por uma das padarias portuguesas do grupo "Pão Quente", na capital do país.