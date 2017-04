Suécia/atentado

Os grandes armazéns Åhléns, na zona pedonal de Estocolmo, onde embateu o camião do ataque terrorista de sexta-feira, reabrem hoje e anunciaram que vão vender a metade do preço os produtos que ficaram danificados no atentado.

A Åhléns informou no sábado que reabriria uma parte dos armazéns hoje, às 11:00 (09:00 em Lisboa), já que a polícia retirou o cordão de segurança do local.

"Vamos dar início a uma liquidação dos produtos danificados pelo fumo nos pisos ao nível da rua e da estação de metro. Produtos desportivos, acessórios, sapatos e de beleza estarão a metade do preço", indica um email enviado aos clientes.