Actualidade

Sasidisaya, Maturin e Natsima fazem parte do reduzido número de jovens que aprende português na Tailândia, atraídos pela "língua bonita" que se fala no Brasil.

O ensino do português no país está centrado essencialmente na Universidade Chulalongkorn, em Banguecoque, com 20 a 30 alunos por ano, e onde o sotaque do continente americano atrai interessados.

Natsima Tandikul, de 20 anos, estuda ciência política e decidiu ter aulas de português depois de um intercâmbio no Brasil, motivada pela possibilidade de falar com os amigos que fez por lá.