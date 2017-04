Guterres/100 dias

Especialistas internacionais e organizações não-governamentais avaliam positivamente os primeiros 100 dias de mandato de António Guterres como secretário-geral das Nações Unidas.

As primeiras 14 semanas de trabalho do português foram marcados pelo início de uma reforma institucional que pretende tornar a ONU mais eficiente, a continuação do conflito na Síria e alguns embates com a nova administração americana.

"Guterres causou uma primeira impressão muito positiva. Ele é muito previdente, dedicado ao seu trabalho e representa uma grande melhoria em relação a Ban Ki-moon", disse à Lusa o professor universitário Richard Gowan.