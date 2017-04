Actualidade

Uma explosão causou hoje 13 mortes perto de uma igreja na cidade de Tanta, a norte do Cairo, noticiaram os media estatais egípcios.

A explosão provocou ferimentos em cerca de 40 pessoas, segundo as mesmas fontes, no momento em que a comunidade cristã se preparava para celebrar a semana santa, que começa este domingo com a festa dos Ramos.

AH // ZO