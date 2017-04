Actualidade

O secretário de Estado da Energia aprovou 97 candidaturas num concurso para a promoção da eficiência energética, que representam uma comparticipação financeira de cerca de 1,6 milhões de euros, um investimento que ronda os 5,7 milhões de euros.

Em comunicado, o gabinete do secretário Estado da Energia diz que "a eficiência energética na indústria atrai investimentos de 5,7 milhões de euros" e que Jorge Seguro Sanches aprovou as 97 candidaturas ao abrigo do Aviso 19 - Promoção de Eficiência Energética na Indústria.

O concurso foi promovido pelo Fundo de Eficiência Energética (FEE) e decorreu de 30 de maio de 2016 a 03 de setembro de 2016, tendo sido submetidos 148 projetos.