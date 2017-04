Actualidade

As imobiliárias preveem que o segmento de luxo continue a crescer este ano face ao aumento da procura, nomeadamente de clientes estrangeiros, e aos preços praticados em Portugal e que ainda estão abaixo das principais cidades europeias.

As imobiliárias consultadas pela agência Lusa manifestaram otimismo para 2017 e recordaram os bons resultados alcançados em 2016, com a Porta da Frente Christie's a indicar que as suas receitas e transações aumentaram em cerca de 25%, enquanto a JLL, que comprou a Cobertura, indicou ter aumentado em 30% as suas vendas.

A Predibisa, a operar no Porto, fechou o ano passado a crescer cerca de 40% face a 2015 "com uma concretização de negócios a rondar os 100 milhões de euros", já a Remax Colletion revelou uma subida de 28% em transações e um crescimento de 38% na faturação, precisando ter fechado 1.664 transações e registado um volume de negócios de 21.295.332 euros.