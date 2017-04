Suécia/atentado

Um cidadão belga é um dos quatro mortos no atentado de sexta-feira em Estocolmo, quando um camião entrou pela principal rua pedonal da capital sueca e atropelou várias pessoas, confirmou hoje o ministro belga dos Negócios Estrangeiros, Didier Reynders.

"Infelizmente, perdemos um compatriota no atentado de Estocolmo. Envio as minhas condolências aos seus familiares e entes queridos", referiu o político belga no seu perfil do Twitter.

Em declarações aos meios de comunicação belga, Reynders referiu que as autoridades suecas levaram 48 horas para identificar a vítima e acrescentou que recebeu a confirmação na manhã de hoje.