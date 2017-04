Actualidade

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu hoje um aviso amarelo para todo o arquipélago dos Açores referente a precipitação, agitação marítima e vento, que se prolonga até segunda-feira.

Para o grupo ocidental, que abrange as ilhas das Flores e do Corvo, o IPMA informa que o aviso amarelo vigora entre as 21:00 de hoje e as 18:00 de segunda-feira e diz respeito a "precipitação pontualmente forte, por vezes acompanhada de trovoada".

Quanto ao grupo central (ilhas Terceira, Graciosa, São Jorge, Faial e Pico) a previsão é de agitação marítima, vento e precipitação entre as 00:00 e as 15:00 de segunda-feira.