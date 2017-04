Actualidade

A coordenadora do BE, Catarina Martins, desafiou hoje o Governo a começar a inverter no próximo Orçamento do Estado "o gigantesco aumento de impostos" feito pelo anterior executivo através da alteração dos escalões de IRS.

"Precisamos de garantir a continuação da recuperação dos salários, das pensões de todas as pessoas e isso consegue-se tendo a coragem de mexer nos escalões do IRS para começar a reverter o gigantesco aumento de impostos que foi feito por Vítor Gaspar [ex-ministro das Finanças]", desafiou Catarina Martins, à margem da apresentação da candidatura do partido em Cascais, protagonizada pela antiga deputada do BE Cecília Honório.

Para Catarina Martins, "o passo que vai ter de ser feito no próximo Orçamento do Estado" será "voltar a ter um IRS mais progressivo, com mais escalões" para que os trabalhadores por conta de outrem e pensionistas possam ter mais rendimento no final do mês.