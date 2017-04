Autárquicas

A coordenadora do BE, Catarina Martins, elegeu hoje como prioridade nas próximas autárquicas "o combate ao clientelismo e presidencialismo" e defendeu que o seu partido "é a força mais capaz" de o fazer.

Na apresentação da candidatura autárquica do BE em Cascais, protagonizada pela antiga deputada do partido Cecília Honório, Catarina Martins lembrou as anteriores fases das políticas autárquicas, primeiro viradas para as infraestruturas e saneamento e depois para o betão.

"Chegamos agora a uma nova fase das políticas autárquicas em que o essencial é combater o clientelismo e o presidencialismo para garantir que as nossas autarquias fazem parte de uma densidade da democracia, que é participada, que é transparente, que é exigente e que não aceita qualquer tipo de corrupção", defendeu a coordenadora do BE.