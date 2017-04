Actualidade

A Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL) anunciou hoje que vai criar um pacote de medidas que incentivem a entrada de novos bombeiros para as corporações municipais e voluntárias do distrito de Faro que têm dificuldades de recrutamento.

O distrito de Faro tem atualmente 1.207 bombeiros profissionais e voluntários e o presidente da Assembleia Geral da Federação de Bombeiros do Algarve, Rui André, disse à agência Lusa que seria importante recrutar mais 300.

A Federação de Bombeiros do Algarve levou a questão da falta de bombeiros à AMAL que decidiu encetar um processo de levantamento regional com vista à criação de um pacote de incentivos para os bombeiros.