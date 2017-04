Actualidade

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, avisou hoje em Olhão, no Algarve, que o reforço militar dos Estados Unidos da América na península coreana constitui "um mau caminho".

Fontes do Pentágono confirmaram hoje à CNN que o almirante Harry Harris, chefe do Comando do Pacífico, ordenou a mobilização de um porta-aviões da classe Nimitz e de toda a sua frota de ataque para águas próximas da península coreana.

Jerónimo de Sousa disse aos jornalistas que tem vindo a acompanhar o desempenho da administração de Trump que se tem pautado por uma opção pela agressividade, pela ameaça, como aconteceu esta semana na Síria.