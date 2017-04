Taça Davis

Portugal avançou hoje, pela segunda vez na história, para o 'play-off' de acesso ao Grupo Mundial da Taça Davis, graças à vitória de João Sousa sobre o ucraniano Artem Smirnov, em três 'sets'.

O número um nacional conquistou o terceiro e decisivo ponto para Portugal, ao impor-se ao 507.º jogador mundial, pelos parciais de 7-6 (7-3), 7-6 (7-2) e 6-2, em duas horas e 30 minutos, no quarto encontro da segunda eliminatória do Grupo I da zona euro-africana, que termina hoje no Club Internacional de Foot-Ball, em Lisboa.

Esta é a segunda vez que a seleção nacional vai disputar o 'play-off' de acesso ao Grupo Mundial, depois de já ter lutado, sem sucesso, pela subida ao escalão de elite da principal competição por nações do ténis em 1994.