Actualidade

O presidente do PSD afirmou hoje que o Governo vive no essencial do "compromisso mínimo" com o BE e o PCP que consideram "pouco relevante aquilo que é fundamental", como a banca ou a venda do Novo Banco.

"O que é fundamental para a generalidade dos portugueses é acessório para os partidos que fazem parte desta maioria e é por isso que o futuro do país continua adiado", disse Pedro Passos Coelho, durante um encontro nacional de estudantes social-democratas, que decorreu em Vila Real.

No seu discurso para os estudantes, o líder do PSD falou sobre a venda do Novo Banco e os custos que vai representar para os portugueses devido ao perdão da dívida ao Fundo de Resolução concedido pelo Governo ao sistema bancário.