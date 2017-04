Sondagem

Onovo estudo da Marktest – Figuras Públicas e Marcas em Portugal 2017 – analisou a opinião dos portugueses relativamente a personalidades nacionais e participação em campanhas de TV em 2016.

Entre as 50 personalidades, cujos nomes foram sugeridos aos entrevistados, o humorista Ricardo Araújo Pereira foi quem obteve um maior índice de empatia/identificação (muma escala de “1-não se identifica” a “10-identifica-se muito”). Cristiano Ronaldo, Daniela Ruah, Vasco Palmeirim e Nuno Markl também registaram índices acima da média.

Contudo, considerando as referências espontâneas, a maior notoriedade vai, por esta ordem, para: Cristiano Ronaldo, Cristina Ferreira, Manuel Luis Goucha, Ruy de Carvalho e Herman José. Já no que respeita ao ranking total (incluindo referências espontâneas e sugeridas)o top nacional escreve-se com os nomes de Cristiano Ronaldo, José Mourinho, Manuel Luís Goucha, Fernando Mendes, Herman José, Júlia Pinheiro, Cristina Ferreira, Catarina Furtado, Ricardo Araújo Pereira, Tony Carreira e Rita Pereira. Estes dois últimos surgem empatados no 10º lugar da tabela.

Esta análise tntegra também informação sobre a participação em campanhas de publicidade na televisão em 2016, dados recolhidos pela MediaMonitor.