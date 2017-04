Dia 10

A FOX estreia a segunda temporada da série ‘Outcast’ em todo o mundo a partir do dia 10 de abril. Criada por Robert Kirkman (‘The Walking Dead’), e produzida pela FNG, a série vai lançar os dez novos episódios em exclusivo nos canais FOX em mais de 125 países fora dos Estados Unidos, estreando em Portugal na segunda-feira, dia 10, às 22h15.

A primeira temporada de ‘Outcast’ atraiu um recorde de 26 milhões de espectadores nas suas emissões em canais lineares e no seu lançamento sem precedentes em plataformas de social media.

O final da primeira temporada deixou muitos mistérios por resolver. A ex-mulher de Kyle (Patrick Fugit) confia nele para assumir o cuidado da filha de ambos, que parece ter herdado os poderes do pai. O reverendo Anderson (Philip Glenister) está cada vez mais paranoico e inquieto, por obra do enigmático e diabólico Sidney (Brent Spiner), que não estará sozinho no leque de vilões da segunda temporada.

Nesta nova temporada, continua o mistério por trás das manifestações sobrenaturais de Rome. Conforme as possessões que atormentaram Kyle Barnes vão crescendo em número e escala, ele luta para proteger quem mais ama. Contudo, outras ameaças provam ser mais fortes do que esperado e a sua luta irá transformar-se numa batalha por toda a cidade, à medida que vai descobrindo os segredos assombrados do seu passado.