Actualidade

Pelo menos 15 pessoas morreram hoje em Mogadíscio depois da explosão de um carro armadilhado junto de um comboio militar no qual viajava o novo chefe do Estado Maior do Exército somali, Mohamed Jama Irfid, que sobreviveu ao ataque.

De acordo com os meios de comunicação locais, o atentado aconteceu nas proximidades do complexo que alberga o Ministério da Defesa somali e causou ferimentos em cerca de 20 pessoas.

Segundo testemunhos, a maioria dos mortos são civis, ainda que tenham morrido soldados, polícias e guarda-costas do chefe do Estado Maior do Exército.