Actualidade

O arcebispo do Panamá, Jose Domingo Ulloa Mendieta, afirmou hoje que as Jornadas Mundiais da Juventude católica, que se realiza naquele país em 2019, acolherá jovens de todo o mundo, especialmente os marginalizados, tal como deseja o papa Francisco.

"O santo padre quer que esta seja uma jornada onde a maior parte dos jovens que vão participar sejam jovens marginalizados", declarou Ulloa Mendieta durante uma conferência de imprensa no Vaticano.

O arcebispo do Panamá disse ainda que estão a ser ultimados os detalhes para determinar o lugar onde os jovens se irão reunir com o papa Francisco durante as Jornadas Mundiais de Juventude, que decorrem em janeiro de 2019 naquele país latino-americano.ç