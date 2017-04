Actualidade

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, condenou hoje os ataques às igrejas egípcias, dizendo estar "muito triste" pelo ataque sofrido por um "pais aliado dos EUA".

Na sua conta do Twitter, Trump juntou-se à condenação da comunidade internacional, após os ataques a duas igrejas de cristão coptas no Egito, dizendo ter "enorme confiança" que o presidente egípcio, Abdel-Fattah al-Sisi, "vai lidar com corretamente com a situação".

Os ataques de hoje, já reivindicados pelo grupo extremista Estado Islâmico, ocorreram numa igreja da cidade de Tanta, e outra em Alexandria, tendo feito mais de 40 mortos e dezenas de feridos.