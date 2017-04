Actualidade

O Rio Ave e o Vitória de Setúbal empataram hoje 0-0, em jogo da 35.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, disputado em Vila do Conde.

A jogar em casa, depois de um triunfo no terreno do Boavista na jornada anterior, o Rio Ave somou o sexto empate no campeonato e mantém-se no sétimo lugar, agora, com 39 pontos, menos dois do que o Marítimo (6.º), que recebe o Desportivo de Chaves (8.º) na segunda-feira.

O Vitória de Setúbal, que nunca venceu em Vila do Conde, subiu ao nono posto, com 35 pontos, tantos quantos tem o Feirense (10.º) e menos um do que o Chaves.