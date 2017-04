Actualidade

O ativista sul-africano Jay Naidoo, responsável de uma organização multinacional que combate a desnutrição, defende que a aposta na agricultura e na capacitação das mulheres permitirá acabar com a fome e a pobreza em África.

África detém 60 por cento da área cultivável livre no mundo, mas 242 milhões de africanos "vão deitar-se com fome hoje", disse, em entrevista à Lusa, o antigo político sul-africano, durante o "Fim de Semana da Governação Ibrahim", que termina esta noite em Marraquexe, Marrocos.

Jay Naidoo, antigo ministro das Comunicações do executivo de Nelson Mandela, é presidente da Aliança Global para uma Nutrição Melhorada (GAIN, na sigla em inglês), membro da direção da Fundação Mo Ibrahim e consultor de vários organismos internacionais, incluindo da UNESCO e do comité do secretário-geral das Nações Unidas para a nutrição.