Actualidade

O Vitória de Guimarães recebeu e venceu hoje o Tondela por 2-1 e voltou a igualar o Sporting de Braga no quarto posto da I Liga de futebol, enquanto os tondelenses são cada vez mais últimos.

Golos de Texeira, aos 14 minutos, e de Hurtado, aos 45+1, permitiram aos vimaranenses chegar a uma vantagem de dois tentos ao intervalo, de nada valendo aos visitantes o golo anotado por Jailson, aos 84, na conversão de uma grande penalidade.

O triunfo permitiu ao Vitória manter o quinto lugar, mas com os mesmos 50 pontos do Sporting de Braga, quarto, enquanto o Tondela é último com 17 pontos, menos quatro do que o Moreirense, a primeira equipa acima da linha de despromoção e que recebe ainda hoje o Benfica.