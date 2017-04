Desporto motorizado

Tiago Monteiro venceu a corrida principal do WTCC em Marrocos. Partindo da pole position, o piloto português não deu hipóteses aos rivais e liderou desde a primeira volta.

Na segunda corrida do dia, devido à inversão de posições, Monteiro partiu do 10.º lugar da grelha, mas conseguiu chegar à 6.ª posição no final.

Com os pontos amealhados, o condutor da Honda segue na frente da tabela.

"Não poderia ter esperado melhor. Ter conseguido a 'pole' e a vitória é tudo o que qualquer piloto deseja. É o culminar de muito trabalho de inverno que vemos agora dar os seus frutos", explicou Tiago Monteiro.

"Não é apenas uma vitória minha mas de toda a Honda pelo excelente trabalho que desenvolveu nos últimos meses. Na primeira corrida, optei por não correr demasiados riscos para não colocar em causa o resultado da segunda. O sexto lugar foi óptimo. Estamos todos de Parabéns e mais motivados que nunca para continuar a ganhar corridas"