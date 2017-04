Actualidade

O espanhol Sergio Garcia conquistou pela primeira vez um 'masters' de golfe, ao vencer, no domingo, o Masters de Augusta, nos Estados Unidos, num 'play-off' com o norte-americano Justin Rose.

Garcia e Rose chegaram ao final das quatro voltas do percurso de Augusta igualados com 279 pancadas, nove abaixo do par do campo. Os dois jogadores arracaram para a última volta empatados na liderança e assim se mantiveram ao longo do dia.

No desempate, a vitória sorriu a Garcia logo no primeiro buraco, tendo o espanhol assegurado assim a sua primeira vitória num 'major'.